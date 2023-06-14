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Siyaset Emek ve Özgürlük İttifakı hezimeti böyle itiraf etti!
Siyaset

Emek ve Özgürlük İttifakı hezimeti böyle itiraf etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:27:00 -
Emek ve Özgürlük İttifakı hezimeti böyle itiraf etti!

Seçim öncesi vaatleri milli ve manevi değerlere savaş açmak olan Emek ve Demokrasi İttifakı, seçim sonucuna ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Emek ve Özgürlük İttifakı Koordinasyonu, ilk toplantısını HDP ev sahipliğinde yaptı.

Toplantıda HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) temsilcileri yer aldı

Seçim sonucunun değerlendirildiği toplantıdan sonra, "Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçimlerden hedeflediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Bundan sonraki süreçte eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işleterek, bu dönemi bütün boyutlarıyla ele almak, tartışmak ve bundan gerekli sonuçları çıkarmak için ittifakı oluşturan her bileşenin bir seçim muhasebesi yapması gerektiği tespitinde bulunduk. Toplantımızda bir kez daha ortak toplumsal mücadelenin önemine dair güçlü bir irade açığa çıktı. Bu temelde, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak halkların, ezilenlerin ortak mücadelesinin kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyoruz.
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