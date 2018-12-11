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Emek hırsızları işçilerin kuru ekmeğine göz dikti! 3 aydır maaş alamıyorlar

Kütahya’da merkeze bağlı Gümüş köyünde bulunan bir fabrikada çalışan işçiler, 3 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek protesto eylemi gerçekleştirdi. Fabrika önünde iş bırakma eylemi yapan işçiler,karşılarında muhatap bulamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

11 Aralık 2018 Salı 23:06
Emek hırsızları işçilerin kuru ekmeğine göz dikti! 3 aydır maaş alamıyorlar

Kütahya’da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir gümüş fabrikasının çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 300 kişiden oluşan işçi grubu 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve 15 gün önce de 600 personelin işten çıkarıldığı için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hiçbir açıklama yapılmadı

Ailelerinin ve kendilerinin mağdur edildiğini ifade eden işçiler sorunun çözülmesi için hiçbir muhatap bulamamaktan yakınarak “Herhangi bir açıklama yapılmadığı için iş bırakma eylemi yaptık. Mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:06
  1. Kütahya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ali bey ali bey 45 dk önce
    mutlaka o fabrikanin sahibi cahape lidir........!!!!!!!!!
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli47 dk önce
    Devlet nerede? Çalışma bakanı bu işçilerin haklarını savunmalı. Suç varsa iktidar oraya çökmeli, ezilenin haklarını savunmalı. Allah ezilenleri kollayın demiştir.
  • mustafamustafa59 dk önce
    KOMPLO TEORİSİ bunlar. Hep dış güçlerin oyunu. siyonist oyunu bunlar. 3 ay bedava çalışmak neymiş gerekirse 10 sene bedava çalışırız. Yeterki patron dostuyla abd plajlarına gide bilsin. Hme konkordete denen şeyede inanmıyorum kuru iftira bunları hep abd uyduruyor. Ben ta köyümden kalkıp şehirdeki okumuş insanlrı işinden etmek için fabrikaları istila ettim bunu yapmamada patronlar saladı şimdide kalkıp onlara iftiramı atacam allah korusun. Yok böyle şey biz gerekirse donumuzu satar patrona yeni fabrika kurarız yeterki o rahat etsin. Hem askari ücret 2500 olsun diyorlar ne gerekvar biz böyle iyiyiz. Sürünmek bizim hakkımız sürüne sürüne alacağız. Herkes haddini bilsin patronumuza iftira atmayın. Onun gibi zeki insanlar olmasa bizim gibi mallar nasıl aylarca maaşsız olarak çalışacak. Allah göztermesin yanlışlıkla aklımız başımıza gelirde köyümüze dönüp karnımızı doyurursak helalinden sonra o 8000tl lik İPONE telefonları kim alacak. Bizim telefonun aklı bize yeter gölge etmeyin bize. Hberimize yapmayın zaten okumuyoruz. Kitapta ilk ayet oku imiş hakkını aramak için ama biz inadına okumuyoruz işte. Çünkü okursak hakımızı aramak zorunda kalırız . Maaşımızı almadığımız iştende atılırız. Yok öyle yama inadına maaşsız işçilik direneceğiz maaaş almayacağız. diren patron bu mallar seninle. Zulüm MAAŞ ile başladı. İMZAmal oğlu mallar
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