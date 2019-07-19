Emeğin el izleri sergilenecek
Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi’nin düzenlediği 3.19 Temmuz 2019 Cuma 14:14
Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi’nin düzenlediği 3. Geleneksel Emeğin El İzleri sergisi, 24 Temmuz Çarşamba günü açılacak.
Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi’nde, Yenikent Halk Eğitim Merkezi hocalarının desteği ile eğitim alan kursiyerler, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00’da Agora AVM’de sergi açıyor. Sergide kursiyerlerin el sanatları, yağlı boya, dikiş, örgü, minyatür, geri dönüşüm ve çini sanatı ile yıl boyunca yapmış oldukları el emekleri sergilenecek. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Emeğin El İzleri sergisi, 24-26 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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