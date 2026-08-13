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Yerel Elverişsiz hava şartlarına dikkat! Tekirdağ’ın o ilçelerinde iki gün deniz yasağı
Yerel

Elverişsiz hava şartlarına dikkat! Tekirdağ’ın o ilçelerinde iki gün deniz yasağı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Elverişsiz hava şartlarına dikkat! Tekirdağ’ın o ilçelerinde iki gün deniz yasağı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabah saatlerinde de Saray ilçesinde denize girmenin yasak olduğu duyurulmuştu.

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