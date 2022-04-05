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Teknoloji Elon Musk'tan Twitter kararı
Teknoloji

Elon Musk'tan Twitter kararı

Twitter, en büyük hissedarı Elon Musk'ı yönetim kuruluna atayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 19:00:00 -
Elon Musk'tan Twitter kararı

Twitter, en büyük hissedarı Elon Musk'ı yönetim kuruluna atayacağını açıkladı.

Twitter, bugün yaptığı açıklamada, milyarderin sosyal medya şirketindeki %9,2 hissesini açıklamasından bir gün sonra Tesla'nın en büyük hissedarı ve patronu Elon Musk'ı yönetim kuruluna atayacağını söyledi.

Şirket, Musk'ın Twitter'ın direktörü olduğu sürece bireysel hissedar veya bir grup üyesi olarak Twitter'ın adi hisselerinin %14,9'undan fazlasının sahibi olamayacağını açıkladı.

Twitter CEO'su Parag Agrawal bir tweet'te "@elonmusk'u yönetim kurulumuza atadığımızı paylaşmaktan heyecan duyuyorum" dedi.

Pazartesi günü Musk, tek mütevelli heyeti olduğu Elon Musk Revocable Trust'ın elinde bulunan 73,5 milyon Twitter hissesinin sahipliğini açıkladı.

Şirket, Musk'ın çalışan olmayan yöneticiler için geçerli olan direktör faydaları düzenlemelerine katılacağını söyledi. Twitter, Musk ile standart tazminat anlaşmasına gireceğini de sözlerine ekledi.

Musk, Twitter'ın 2024 yıllık hissedarlar toplantısında süresi dolacak olan 2. Sınıf bir yönetici olarak görev yapacak.

Twitter hisseleri, pazartesi günü %27'nin üzerinde kapanış yaptıktan sonra açılış zili öncesi işlemlerde %6 arttı.

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