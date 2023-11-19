Elon Musk'tan tepki çeken 'Filistin' kararı!
Elon Musk sahibi olduğu X sosyal medya platformunda nefret söylemi veya negatif unsurlar içeren iletilerin desteklenmeyeceğini açıkladıktan sonra katil İsrail'e ilişkin destek mesajlarının değil, masum Filistin halkına yönelik destek mesajlarının yasaklandığını duyurdu.
Elon Musk X sosyal medya platformunda "Dekolonizasyon (Sömürgecilikten kurtulma) Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.
Hesapları askıya alma tehdidi!
Musk, yaptığı son paylaşımda, 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' gibi söylemlerin "soykırım" anlamı taşıdığını söyledi ve aşırı şiddete yönelik söylemlerin hizmet şartlarına aykırı olduğunu, bu kelimeleri kullanan hesapların askıya alınacağını ifade etti.
Çekya'da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin'e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganının kullanılmasının, "terör propagandası" sayılarak cezalandırabileceğini duyurmuştu.
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