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Teknoloji Elon Musk’tan şaşırtan bir karar daha!
Teknoloji

Elon Musk’tan şaşırtan bir karar daha!

Son yılların sıra dışı milyarder küresel girişimcilerinin başında gelen Elon Musk, Tesla’nın Fremont fabrikasını canlandırmak için Çinli çalışanlarını ABD’ye götürüyor

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:06:00 -
Elon Musk’tan şaşırtan bir karar daha!

Yeni Akit  Ankara

Tesla’nın elektrikli otomobil üreten ve halen faal olan dört fabrikasından Elon Musk’a en çok mutluluk veren tesis, Çin'de yerleşik olanı. Gerçi Çin’deki “Gigafactory” adı verilen tesis korona salgını yüzünden defalarca kapatıldı; ancak Model 3 üretimi, 2020 başından beri Almanya ve Teksas’taki fabrikalardan çok daha hızlı yürüdü. Nitekim şu anda Çin’deki Gigafactory en yüksek üretim sayıları sergiliyor. İkinci sırada ise, ilk kurulmuş Tesla fabrikası olan Kaliforniya’daki Fremont tesisi geliyor. Şimdi de açıklamalara göre, Çin’den bir grup uzman çalışan, Fremont’a, üretimin ciddi biçimde artırılması için gönderiliyor.

Fremont’taki fabrika Çin’den sevk edilecek yardım sayesinde kalkındırılacak

Şimdi Fremont’taki fabrikada Çin’den sevk edilecek yardım sayesinde kalkındırılacak. Oraya gönderilecek 200 uzman Tesla çalışanı arasında otomasyon ve pilotaj (direksiyon tertibatı) mühendisleri de bulunacak. Fremont fabrikası için hedeflenen kapasite, açıklanan raporda belirtilmiyor. Tesla bunu, 2022 yılının ikinci çeyreğinden beri Model 3 ve Model Y için yılda 550 bin, Model S ve Model X için de yılda 100 bin olarak veriyor. Daha önce Model 3 ve Model Y için verilen yıllık kapasite 500 bin idi. Ancak bu yılın başından bu yana Tesla’nın CEO’su Elon Musk hem Çin’deki Gigafactory hem de Kaliforniya’daki Fremont tesisi için kapasitenin yüzde 50 oranında artması gereğini vurguluyor.

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