Elon Musk'tan kötü haber

Tesla Inc. CEO’su Elon Musk küresel bazda çip ve gemi kıtlığından kaynaklanan çifte sorunun Tesla’nın satış büyümesini yüzde 50’nin üzerinde sürdürebilmesinin önündeki yegâne engel olduğunu söyledi.

Musk, Tesla’nın Austin, Teksas’ta düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada, “Fantastik bir yıl geçirdik, rekor araç teslimatı gerçekleştirdik. Bunu sürdürmek için iyi bir şansımız var gibi görünüyor. Temel olarak, eğer çip elde edebilirsek, bunu yapabiliriz. Bu çip kıtlığının yakında hafifleyeceğini umuyorum, ancak bir süre daha en az yüzde 50’nin üzerinde kalabileceğimize güveniyorum” dedi.

Çip kıtlığı bu yıl otomobil endüstrisinin manşetlerini işgal ederken, Musk, elektrikli araç öncüsü Tesla’nın tedarik zinciri zorluklarının “çoğu” ile boğuşmak durumunda kaldığını sözlerine ekledi.

Musk, “3. çeyrekte karşılaştığımız en büyük güçlüklerden biri, yeterli gemiye ulaşamamamızdı. Büyük bir gemi kıtlığı vardı” dedi.

Çip kıtlığı henüz Tesla’yı yavaşlatmış görünmüyor. Şirket bu hafta başında, üçüncü çeyrekte tüm dünyada rekor sayıda 241 bin 300 aracın teslimatını yaptığını duyurdu ve böylelikle ikinci çeyrekteki 201 bin 150 olan önceki zirve aşılmış oldu.

Tesla’nın satış rakamları, oto endüstrisinin kalan kısmı ile karşılaştırıldığında oldukça iyi görünüyor. ABD’de araç satışları son çeyrekte, tedarik zinciri zorluklarından dolayı üretimin olumsuz etkilenmesi ile birlikte güçlü bir düşüş gösterdi.

“Durumun iyileşmeye başlaması en az 12 ay alabilir"

General Motors Co., üçüncü çeyrekte iç piyasadaki satışlarının üçte bir oranında düşmesi ile birlikte en fazla olumsuz etkilenen şirket oldu.

Musk, tedarik zincirindeki “önemli maliyet baskısının” Tesla’yı, en azından geçici olarak, fiyatları artırmaya zorladığını söyledi.

Tüm dünyada parçalar için harcadıkları paranın fazla olmadığını söyleyen Musk, “Durumun iyileşmeye başlaması en az 12 ay alabilir. Şiddetli tedarik zinciri sıkıntılarımızı 2023’te aşmalıyız. Bunun gerçekleşeceği konusunda iyimserim” dedi.