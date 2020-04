Elon Musk'tan koronavirüse karşı dev bir destek daha!

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok şirket harekete geçerken, elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, hastaların nefes alabilmelerini sağlayacak ventilatör üretme sözü vermişti. Musk, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak bugüne kadar üretilen 1.165 ventilatör cihazının toplam 50 hastaneye gönderildiğini açıkladı.

Musk, üretilen ventilatörlerin ABD'nin 'New York City Health' isimli hastane başta olmak üzere New Jersey, Pennsylvania, Washington kentleri ile en fazla vakanın görüldüğü New York kentinde hizmet veren tüm hastanelere yollandığını ve ilerleyen günlerde bu cihazların birçok ülkeye gönderileceğini belirtti.