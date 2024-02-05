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Aktüel

Elon Musk'tan herkesi şaşırtan karar: Yarın 'Herkes beyin çipi için yalvaracak' diyerek ilan etti! Karbon vergisi önerisi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 22:37:00 - 2024-02-05 22:50:16
Elon Musk'tan herkesi şaşırtan karar: Yarın 'Herkes beyin çipi için yalvaracak' diyerek ilan etti! Karbon vergisi önerisi

ABD’li milyarder Elon Musk’ın Neuralink şirketi dikkat çeken bir karara imza atarken ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdiklerini geçen hafta açıkladı. Öte yandan Elon Musk ilkim sorununa dair bir çözüm önerisi ortaya çıktı. Bu öneri ile Elon Musk şu açıklamayı yapti: "İklim sorununun en iyi çözümü...

Bunun üzerine uzmanlar, yakın gelecekte çoğu kişinin söz konusu teknolojiye sahip olacağını öne sürdü.
ABD’li bilgisayar uzmanı Roger Grimes, “Yapay zekalı beyin çipleri o kadar yaygınlaşacak ki çocuklarımıza yerleştirilmesi için yalvaracağız” dedi. Grimes, beyin çipinin çocuğun kaçırılması durumunda onu takip edebilme veya kişinin sağlığını izleyebilmesi gibi yararlarının olabileceğini söyledi.'SÜPER İNSANA DOĞRU İLK ADIM'

Tesla ile SpaceX’in kurucusu, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan projesinde yeni bir aşamaya ulaştıklarını duyurdu.

Musk, bu amaçla kurduğu Neuralink şirketine ait bir kablosuz çipin ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıkladı. Musk sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dün ilk kez bir insana Neuralink implantı takıldı. İlk sonuçlar, umut verici oranda sinir uyarımı tespit edildiğini gösteriyor” dedi.ADI 'TELEPATİ'

Neuralink’in ilk cihazının adının ‘Telepathy’ (telepati) olduğunu duyuran Musk, çip takılan hastanın iyileşmekte olduğunu da ekledi. Şirket, insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarak karmaşık nörolojik sorunlara çözümler üretmeyi amaçladığını söylüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Musk’ın şirketine Mayıs ayında çipleri insanlar üzerinde test etme izni vermişti. Altı yıl sürecek çalışmayla, insan saçından daha ince 64 adet esnek iplik, beynin belirli bölgelerine yerleştirilecek.
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Şirketin açıklamasına göre deneysel çip, kablosuz olarak şarj edilebilen pillerle çalışıyor. Beyin sinyallerini kaydederek kablosuz şekilde bir cihaza gönderiyor. Böylece kişinin ne şekilde hareket etmek istediğine ilişkin sinyaller bilgisayarda işlenebiliyor.

Neuralink, bu çiplerin zaman içerisinde bunama, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmeleri gibi sağlık sorunlarına yardımcı olabileceğini söylüyor. Çipin “Sadece düşünce yoluyla telefon, bilgisayar ve tüm elektroniklerin kontrolüne izin vereceğini” kaydeden Musk, “Stephen Hawking’in daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amacımız bu” dedi.'BUNLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ KATKILAR'

CEYDA ULUKAYA / İstanbul - Neuralink şirketince insan beynine çip yerleştirilmesini fütüristlere sorduk. Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Sarı, “İnsanın beyninin içine kadar giren bu teknolojinin bir yandan felçlilerin yürümesi, kimi bedensel engellerin ortadan kaldırılması, Alzheimer, demans gibi hastalıkların tedavisinde önemli rol oynayabileceği söyleniyor. Bunlar oldukça önemli katkılar. Ancak diğer yandan geleceğe yönelik bir projeksiyonla, insanlarla makineler arasındaki farkların kapanmaya başlayacağını, makinelerin insanlaşmaya, insanların makineleşmeye başlayacağını öngörebiliriz” dedi.Fütürist Ufuk Tarhan da şu açıklamalarda bulundu:

“İnsanın öğrenme, öğrendiğini aklında tutma, güncelleme ve analiz etme becerileri artık dünyanın karmaşık sorunlarına yetemiyor, beyin geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veremiyor. Bu yüzden, yapay zeka, nanogenetik ve robotik teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte beynin öğrenme ve öğrendiğini işleme kapasitesini artırmak üzere ileri seviye çiplerle donatılmış, süper insanlara doğru bir gidiş hayal ediliyor. Neuralink de bu gidişin ilk adımlarından.”

Elon Musk ilkim sorununa dair bir çözüm önerisinde bulundu. Bu öneri ile Elon Musk şu açıklamayı yapti: "İklim sorununun en iyi çözümü karbon vergisi almak.

Elon Musk ilkim sorununa dair bir çözüm önerisinde bulundu.

Bu öneri ile Elon Musk şu açıklamayı yapti: "İklim sorununun en iyi çözümü karbon vergisi almak."

Karbon vergisine ait bazı faydalar şu şekilde sıralanabilir: Çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder,Ekonomik verimliliği artırır, Sosyal adaleti sağlar.

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