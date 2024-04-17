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Dünya Elon MUsk'tan flaş Yunanistan paylaşımı! Çöküşle karşı karşıya kalacak
Dünya

Elon MUsk'tan flaş Yunanistan paylaşımı! Çöküşle karşı karşıya kalacak

Yeniakit Publisher
2024-04-17 09:07:00 -
Elon MUsk'tan flaş Yunanistan paylaşımı! Çöküşle karşı karşıya kalacak

Dünyanın en zengin insanlarından ABD’li girişimci Elon Musk’ın sosyal medya hesabında “Yunanistan, düşük doğum oranları nedeniyle demografik çöküşle karşı karşıya kalacak ülkelerden biri” diyerek “The People’s Voice” sitesinde yer alan bir haberi paylaştı.

Haberde, Yunanistan’ın demografik çöküş ile karşı karşıya kalacak ilk ülke olacağı tahminine yer verilirken, ölüm oranlarında beklenmedik büyüklükte artış kaydedildiği buna karşı doğum oranlarının azaldığı iddia ediliyor.

‘ŞAİBELİ KAYNAK’

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Yunan medyası, sözkonusu haber sitesinin ‘yalan haberler yayınlamakla ünlü’ olduğunu belirterek Covid-19 aşılarına karşı kampanya yürüttüğü hatırlatıldı. İlgili haberde gerçek verilerin yalanlarla harmanlandığını öne süren Yunan medyası, haberin amacının “Yunanistan’da ölüm oranlarının yükselişini Covid-19 aşılarıyla ilişkilendirmek” olduğunu savundu. Musk’ın güvenilir olmayan böyle bir kaynağa dayanarak gönderi paylaşmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yunan medyası, ayrıca bu sitenin Rusya lideri Vladimir Putin’i öven haberlere de yer verdiğini öne sürdü.

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