Elon Musk'tan flaş Biden iddiası!

Tesla CEO'su Elon Musk, Biden yönetiminin dostane olmadığını ve yönetimin elektrikli araç politikasının işçi sendikalarının kontrolünde olduğunu söyledi.

Musk, Kaliforniya'da düzenlenen bir teknoloji konferansında yaptığı açıklamda, ağustos ayında Beyaz Saray'da yapılan elektrikli araç zirvesine Tesla'nın çağrılmadığını hatırlattı.

"GM ve Ford'u elektrikli araç devrimine öncülük ettikleri için överlerken Tesla'nın adını bir kez bile anmadılar" diye konuşan Musk, "Dostane bir yönetim değil, sendikalar tarafından kontrol ediliyor gibi görünüyorlar" dedi.

Beyaz Saray, Musk'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağustos ayında yaptığı ve 2030'da ABD'de satılan araçların yarısının elektrikli olmasını amaçlayan kararnameyi imzaladığı zirveye GM, Ford ve Stellantis yöneticileri katılmıştı.