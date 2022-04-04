Elon Musk'tan dev satın alma! Resmen ortak oldu
Tesla CEO'su Elon Musk, popüler paylaşım sitesi Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın alarak dev platformun hisse ortağı oldu.
Elon Musk'ın Twitter'ın hisselerinin yüzde 9.2'sini satın aldığı belirtildi.
Musk, yüzde 9.2'lik pasif hisse satın alımıyla, Twitter'ın en büyük hisse ortağı olmuş oldu.
Musk'tan önce en fazla hisseye "The Vanguard Group" yüzde 8.39'luk oranla sahipti. Musk'ın satın alımıyla Twitter hisseleri piyasada yüzde 26 artış gösterdi.
Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ın ifade özgürlüğüne bağlı kalıp kalmadığına dair bir anket düzenlemişti.