Elon Musk’tan çok konuşulacak ‘koronavirüs aşısı’ kararı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Hastalığa karşı aşı ve ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ederken, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’tan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Risk grubunda olmadığı için aşı olmayacağını belirten Musk, hastalığın yayılmasının önüne geçmek için sokağa çıkma yasağı getirilmemesini, bunun yerine risk grubunda olan herkesin salgın geçene kadar karantina altına alınması gerektiğini savundu.

“İşe gelmeyenlere ödeme yapmak zorunda hissetmiyorum”

Dünyanın en zengin 3’üncü insanı olan Elon Musk, bir işçisinin kendisine, işe gelmenin ailesini riske atmak olduğunu söylerse, ona “Evde kal” diyeceğini ve işe gelmeyenlere de maaş ödemek zorunda hissetmediğini söyledi.