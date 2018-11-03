Elon Musk’tan 'Cemal Kaşıkçı' kararı! "Para almayacağız"

Ünlü iş adamı Elon Musk, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nun Suudi Arabistan tarafından öldürülmesinin ardından, ülke ile ortak yapacağı işlere dair önemli bir açıklamada bulundu.

"Para almayacağımızı düşünüyorum"

Recode adlı 'podcast'a verdiği mülakatta ünlü iş adamı Elon Musk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda, "Bu oldukça kötü görünüyor. Yani bu iyi değil. Muhtemelen (Suudi Arabistan'dan para) almayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Suudiler, defalarca temas kurmuştu

Musk'ın, Twitter hesabı üzerinden ağustos ayında hisse başı 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekmek istediğini duyurması manşetlere çıkmıştı. Daha sonra yaptığı detaylı açıklamada Musk, son iki yılda Suudilerin Tesla'yı borsadan çekmek için kendisiyle defalarca temas kurduğunu belirterek, nihayet ağustos ayında, Suudi Arabistan varlık fonu tarafından Tesla'nın yaklaşık 3.2 milyar dolar değerindeki yüzde 5'e yakın hissesinin borsadan satın alındığını aktarmıştı.

Virgin Grubunun kurucusu milyarder Richard Branson da Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan hükümetiyle iki turizm projesi ve Virgin'in uzay işine yatırım görüşmelerini askıya almıştı.

Aynı şekilde, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eşi Melinda tarafından yönetilen Gates Vakfı ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gelecekteki çalışmalarını durdurmayı kararlaştırmıştı.