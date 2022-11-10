Elon Musk'tan çalışanlarına çağrı: Önümüzdeki zor zamanlara...
Elon Musk, Twitter sosyal medya devini devralmasından ardından gönderdiği ilk e-postasında “önümüzdeki zor zamanlara hazırlanın” çağrısı yaptı.
Elon Musk, Twitter sosyal medya devini devralmasından ardından gönderdiği ilk e-postasında “önümüzdeki zor zamanlara hazırlanın” çağrısı yaptı.
Twitter’ın yeni sahibi Musk, evden çalışma dönemini resmen bitirdi.
Çalışanlara gönderdiği ilk e-postada uzaktan çalışmaya son veren Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında çalışanların haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi.
Elon Musk son mali durum nedeniyle şekerleme yapmanın hiçbir yolu olmadığı uyarısı yaptı.
Yeni kural hemen yürürlüğe girecek.