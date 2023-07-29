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Teknoloji Elon Musk'tan bir çılgınlık daha! Tweet ve Retweet tarih oluyor
Teknoloji

Elon Musk'tan bir çılgınlık daha! Tweet ve Retweet tarih oluyor

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:03:00 -
Elon Musk'tan bir çılgınlık daha! Tweet ve Retweet tarih oluyor

Sosyal medya platformu Twitter, X harfini ve logosunu benimsediği gibi artık platform üzerinde Tweet ve Retweet ibarelerini değiştirmek için çalışıyor.

Twitter, X'e dönüştükten sonra platformun logosu ve ismi hatta şirkette çalışanların hesaplarındaki rozetler bile değişti.

Elon Musk tüm bu gelişmelerin ardından Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürerek yerine X tabelası astırdı.

Aylık 541 milyon kullanıcısı olan X, artık paylaşılan gönderilere Tweet demek yerine Post ibaresini kullandığı görüldü.

Öte yandan kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı Retweet ise Repost olarak güncellenecek.
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