Elon Musk'tan Apple itirafı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, otomobil üreteceği iddiasıyla bir süredir gündemde. Geçtiğimiz günlerde, şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği söylenmişti. Konuyla ilgili elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla'yı satmayı düşündüğünü ve bunun için de Apple ile görüşmek istediğini itiraf etti.

Ancak Musk'ın iddialarına göre, Apple CEO'su Tim Cook, görüşme teklifini reddetti.

Söz konusu iddialara ilişkin Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.