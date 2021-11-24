Elon Musk'ın uydu internet ağı Starlink'ten Türkiye açıklaması!
Elon Musk'a ait Starlink, Türkiye ile birlikte 45 yeni ülkede hizmet verecekleri tarihi açıkladı.
Elon Musk'ın uydu ağı Starlink'in 2022 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vereceği açıklandı.
"Çip krizi" nedeniyle siparişlerini yetiştirmede gecikmeler yaşayan Elon Musk'a ait Starlink'in yetkilileri, internet kitlerinin ne zaman teslim edileceğini açıkladı.
İsteyen tüketici parasını alıp vazgeçebilecek
Yoğun bir çaba ile çalıştıklarını belirten Starlink yetkilileri, çip krizinin kendilerini de etkilediği söyledi. Gecikme için özür dilenilen açıklamada tüketicilere, eğer internet almaktan vazgeçerlerse, yaptıkları ödemeleri geri alarak kitten vazgeçebilecekleri aktarıldı.
Starlink'in ürettiği yeni nesil kitler, 2022 yılı itibariyle Türkiye’de dahil 45 yeni ülkede hizmet vermeye başlayacak.