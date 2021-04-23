Elon Musk’ın tweet atarak yükselişe geçirdiği DogeCoin’de çöküş başladı

Öncelikli olarak yazımızın başında belirtelim. Haber ve makalelerimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dolayısıyla yatırımlarınızı kendi bilgileriniz doğrultusunda yapmanız gerekmektedir.

Şimdi gelelim haberimize. Malum Dogecoin şaka amaçlı ortaya atılmış bir coindi. Fakat kısa süre içerisinde saçma bir yükseliş yakaladı. Bu yükseliş sonunda da 0.5 doları zorladı. Hatta 20 Nisan’ı Dogecoin günü ilan ettiler ve bugünde 1 Doge’nin 1 dolara eşit olacağını iddia ettiler.

Tabi ki böyle birşey olmadı. 20 Nisan’da 0.4 dolar seviyelerinden yukarı çıkamayan Doge, sonrasında ise düşüşe geçti.

Dogecoin bu yazının yazıldığı sıralar 0.3 dolar seviyesinin de altına gerilemişti. Açıkçası şaka amaçlı çıkarılmış bir coin’in bu kadar yükselmiş olması bile mucizeydi diyebiliriz. Sonuç olarak Dogecoin’in gazı çabuk alındı.

Elbette ileride benzer bir sıçrama tekrardan yaşanır mı bilinmez. Fakat Dogecoin’in kendisine has bir teknolojisi bulunmuyor. Kodları bile neredeyse Bitcoin ile birebir aynı. Dolayısıyla kripto para piyasasında uzun soluklu olması büyük bir sürpriz olacaktır. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Bu arada Bitcoin ve alt coinler 2 gün süren düşüşün ardından tekrar toparlanma aşamasına geçti. Elbette eski seviyelerin yakalanması ne kadar sürecek bilinmez. Bekleyip göreceğiz.