Elon Musk'ın susturamadığı isimden Bill Gates tehdidi

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın jetinin konumunu belirleyen bir yazılım geliştiren ve Twitter'da bunu anlık olarak kamuoyu ile paylaşan Jack Sweeney yeni açıklamalarda bulundu.

Elon Musk'ın kendisine teklif ettiği parayı reddeden genç yeni hedeflerini açıkladı

Hava trafiği kontrol merkezinden alınan verilerle eş zamanlı olarak Twitter’da paylaşım yapan bir yazılım geliştiren 19 yaşındaki ABD’li öğrenci Jack Sweeney gündemden düşmüyor… Elon Musk’ın kendisine 5 bin dolar teklif ederek bu Twitter hesabını silmesini istemesinin ardından bu teklifi reddeden ve 5 bin dolar yerine 50 bin dolar isteyen Sweeney, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’e konuştu.

Yazılımı henüz lisedeyken tasarlayan Sweeney, diğer ünlüler için de benzer bir yazılım geliştireceğini duyurdu.

Central Florida Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi olan Sweeney, Musk’ın teklifini reddederek gündem olmuştu. O olaydan sonra Musk’ın ve Musk ile bağlantılı bütün hesapların kendisini engellediğini söyleyen Sweeney, “Ben onunla ağız dalaşına girmek istememiştim. Bir SpaceX ve Tesla hayranı olarak onun bir uçağı olduğunu biliyordum ve Elon Musk’ın jetiyle ilgili bir yazılım geliştirirsem onun yapmakta olduğu iş gezilerinin detaylarını gösterebileceğini düşündüm” dedi.

Sweeney, aralarında Bill Gates ve Jeff Bezos gibi isimlerin de olduğu ünlü milyarderlerin uçakları için de aynı yazılımı geliştirmeye hazırlandığını aktaran Bloomberg, bu tür havacılık verilerini paylaşmaya hazırlayan şirketlerin de sayısının artmaya başladığını yazdı. Bloomberg, şirketlerin satın alma işlemlerinin ve olası planlarının bu tür verilerle anlaşılabileceğinin altını çizdi.

Sweeney bu konuyla ilgili olarak, “Şirketler uçuş takip verilerini satarak milyonlarca kazanıyor. Bunun ufak bir kısmı bile bana yeter” dedi.