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Ekonomi Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sorduğu soru ortaya çıktı
Ekonomi

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sorduğu soru ortaya çıktı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın iş görüşmesi sırasında adaylara sorduğu soru ortaya çıktı. Son 1 yılda yaşadığı yükseliş ile yaklaşık 280 milyar dolarlık servete sahip olan Musk’ın iş görüşmesi sırasında adaylara yaşadıkları zorluklar ile ilgili sorduğu favori bir sorusu olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:25:00 -
Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sorduğu soru ortaya çıktı

Son 1 yılda Tesla hisselerinin yaşadığı artış ile birlikte dünyanın en zengini ünvanının sahibi olan Elon Musk’ın iş dünyasındaki başarısı üzerine araştırmalar devam ediyor.

Yaklaşık 280 milyar dolarlık servet sahibi olan Musk’ın iş görüşmelerine önem verdiğinin altı çizilirken, adaylarla yaptığı görüşmelerde klasik bir sorusu olduğu aktarıldı.

50 yaşındaki Musk’ın şirketlerine alacağı adaylarda hangi okulu bitirdikleriyle ilgilenmediği belirtilirken, “Üzerinde çalıştığın en büyük sorun neydi ve onu nasıl çözdün” sorusuna verilen cevaba göre adayları değerlendirdiği belirtildi.

'Üniversite, hatta lise diplomasına gerek yok'

Bu soru aracılığıyla adayların yalan söyleyip söylemediğini anlayan Musk’ın üniversite diplomasına değer vermediği ve sorunlarla başa çıkma kapasitesine göre kişileri şirketlerine alarak başarıya ulaştığı vurgulandı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, 2014 yılında Auto Bild dergisine verdiği röportajda üniversite eğitimine değer vermediğini belirtmiş, “Herhangi bir üniversite, hatta lise diplomasına bile ihtiyaç yok” diye konuşmuştu.

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