Elon Musk’ın yapay zeka alanındaki rekabet konusunda şirket içinde yaptığı uyarılar gündeme geldi. Forbes'un haberine göre, SpaceX’in yapay zeka çalışmalarında rakiplerine yetişememesinden endişe duyan Musk, çalışanlarından mevcut kaynakları daha verimli kullanmalarını istedi.

Mesaj grubunun adını değiştirdi

Musk’ın ağustos ayında yüzlerce SpaceX mühendisinin bulunduğu mesajlaşma grubunun adını “Rekabet edemediğimiz için işlem kapasitesini satın” şeklinde değiştirdiği bildirildi. Yapay zeka çalışmalarında kullanılan grafik işlem birimlerinin (GPU) gereksiz yere harcanmasına tepki gösteren Musk, kaynakları boşa kullanan çalışanların işten çıkarılacağı uyarısında bulundu.

Rakiplerinden milyarlarca dolar kazanıyor

SpaceX, kendi yapay zeka faaliyetlerini büyütmek amacıyla ABD’nin Tennessee eyaletindeki Colossus başta olmak üzere büyük veri merkezleri kurmuştu. Ancak bu yıl SpaceX ile birleşen xAI’ın geçen yıl Colossus’un kapasitesinin yarısından azını kullandığı belirtildi.

Şirket, kullanılmayan işlem kapasitesini rakiplerine kiralamaya başladı. Anthropic’in aylık yaklaşık 3,1 milyar dolar, Google’ın ise 800 milyon dolar ödediği bildirildi. Ekim ayında ABD hükümetini geride bırakan Anthropic, SpaceX’in en büyük müşterisi haline geldi.

Bazı yapay zeka projelerinde küçülmeye gidildi

Veri merkezi kiralamalarından elde edilen gelir artarken şirketin kendi yapay zeka projelerinde kaynak değişikliğine gidildi. Görüntü ve video üretme aracı Grok Imagine üzerinde çalışan 60 kişinin işten çıkarıldığı, Tesla ile yürütülen Digital Optimus projesine ayrılan kaynakların da başka alanlara kaydırıldığı belirtildi.

Rakipleriyle iş birliği büyüyebilir

Elon Musk, Anthropic’in SpaceX ile mevcut iş birliğini sonlandırmasını beklemediğini belirtti. Şirketin ilave 10 gigavatlık işlem kapasitesi talep edebileceğini aktaran Musk, anlaşmanın daha da büyüyebileceğine işaret etti.