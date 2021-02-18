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Dünya Elon Musk'ın adını kullanıp çarptılar
Dünya

Elon Musk'ın adını kullanıp çarptılar

ABD'li teknoloji devi Tesla ve Spacex'in kurucusu Elon Musk adını kullanan dolandırıcılar sahte hesaplarla mavi tiki bile bulunan hesaplarla binlerlerce kişiyi dolandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 03:01:00 -
Elon Musk'ın adını kullanıp çarptılar

Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların en son numarası, Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın adını kullanmak oldu. Musk’ın adıyla açılan hesap üzerinden oluşturulan duyuruda yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusuyla dolandırıldı.

Twitter mavi tık için adım atmadı

Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci kez hüsrana uğradı. Türkiye’den de bazı yatırımcılar bu Bitcoin tuzağına düşerek kayba uğradı.

İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun twitter’a şikayet edilmesine rağmen halen kaldırılmadığını söylediler.

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