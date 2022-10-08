Elon Musk'a şok haber

Perşembe günü, Delaware Şansölye Mahkemesi Şansölyesi Yargıç McCormick, Musk'ın avukatlarının duruşmayı durdurma yönündeki bir hareketinin ardından duruşmayı 28 Ekim'e kadar erteledi.

Ancak, iki taraf ay sonuna kadar anlaşamazsa dava tekrar başlayabilir. McCormick “İşlem 28 Ekim 2022'de saat 17.00'ye kadar kapanmazsa, taraflara Kasım 2022 duruşma tarihlerini almak için o akşam e-posta yoluyla benimle iletişime geçmeleri talimatı verildi ”diye yazdı.

Duruşma, beş günlük duruşmanın başlamasından iki haftadan daha kısa bir süre önce ve Musk'ın davada görevden alınmasının planlandığı aynı gün geldi.

Elon Musk Twitter davasında beklenmedik gelişme

Haftanın başlarında Musk, finansmanını tamamlaması ve davanın ertelenmesi koşuluyla, hisse başına 54.20 dolarlık orijinal fiyattan bir anlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Twitter, anlaşmayı orijinal şartlarında kapatmak istediğini de doğruladı.

Ancak o zamandan beri iki taraf hala düzenlemenin ayrıntıları üzerinde tartışıyor. Bloomberg, Musk'ın platformdaki bot sayısı nedeniyle Twitter'a dava açmasına izin verecek bir hüküm istediğini bildirirken, New York Times, Twitter'ın hissedarlarına ödeme yapılana kadar davayı iptal etmek istemediğini bildirdi.

Musk'ın avukatları, şirketin anlaşmayı tehlikeye attığını iddia ederek, "Twitter evet cevabını kabul etmeyecek" diyerek dosyalamalarındaki anlaşmazlıklara atıfta bulundu. McCormick anlaşmazlığa ağırlık vermedi, ancak Twitter'ın Musk'ın davayı sürdürme hareketine karşı çıktığını belirtti.