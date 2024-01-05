Elon Musk'a göre: İnsanlar için en önemli sorun! Bir bir paylaşım yaptı! Olay sözleri herkes duyunca şaşırdı

Elon Musk, demografik çöküşün günümüzde insanlık için en ciddi risk olduğunu düşünüyor.

Sosyal medya platformu X'de bir kullanıcı, Hollanda, İtalya, Japonya, Çin ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde doğum oranının rekor seviyede düşük seyrettiğini yazdı. Bu mesajı alıntılayan Elon Musk ise "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun nüfus çöküşüdür" dedi.

Bu Musk'ın konuyla ilgili ilk paylaşımı değil. Musk daha önce de çok sayıda insanın dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşündüğünü belirterek "Tam tersi" demiş ve insanları verilere bakmaya çağırmıştı. Musk, "Eğer insanlar daha fazla çocuk sahibi olmazlarsa, medeniyet çökecek. Bu sözlerimi bir kenara yazın." demişti. 6 çocuk babası Musk, bu yüzden mi bu kadar çok çocuk sahibi olduğu sorulduğunda iyi bir örnek olmaya çalıştığını belirtmişti.

Öte yandan ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), SpaceX'i, Elon Musk'un sosyal medyadaki davranışını "sıkça dikkat dağıtıcı ve utanç kaynağı" olarak nitelendiren bir mektubun yazılmasına katılan sekiz çalışanını yasa dışı bir şekilde işten çıkarmakla suçlayarak, SpaceX'e karşı bir şikayette bulundu.

Başvuruya göre şirket, işçileri "işyerinde korumalı uyumlu faaliyette bulundukları" gerekçesiyle işten çıkarırken adil olmayan bir iş uygulaması gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca SpaceX'i, en az bir çalışanı mektubun yanı sıra meslektaşlarının kimlikleri ve "uyumlu korunan faaliyetin" doğası hakkında sorgulamakla suçladı.

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Buna ek olarak şikayette, SpaceX'in bir çalışana, birkaç çalışanın parçası olduğu Signal grup sohbetinin ekran görüntülerini göstererek bir "gözetleme izlenimi" yarattığı belirtildi. Bu davanın merkezinde yer alan mektup, Musk'un şu anda X olarak bilinen web sitesini satın almadan önceki "zararlı Twitter davranışına" dikkat çekiyordu. Çalışanlar özellikle, kendisine yönelik cinsel taciz suçlamaları hakkında X hakkında yaptığı kaba şakalar hakkında endişelerini dile getirdi. Mektupta şirketten, liderlerini eylemlerinden sorumlu tutması ve zararlı davranışları kınaması isteniyordu.

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Mektubu yazan çalışanlar, mektubu 2022'nin ortalarında şirket içinde dağıttı. The New York Times'a göre SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, mektubu gördükten birkaç saat sonra onları azarladı. Beş çalışanın ertesi gün, diğer dördünün ise temmuz ve ağustos aylarında işten çıkarıldığı bildirildi. İçlerinden sadece bir tanesi haksız iş uygulamaları şikayetinde yer almadı.

Davanın 5 Mart'ta idari yargıç huzuruna çıkması planlanıyor, ancak şirket dava açılmadan önce karara bağlayabilir. NLRB, şirketin çalışma yasalarını ihlal ettiğine karar verirse, SpaceX'e işçileri işe geri alma ve onlara uygun miktarda geri ödeme yapma talimatı verebilir. SpaceX karara önce kurula, sonra da federal mahkemeye itiraz edebilir, dolayısıyla bu, ilgili çalışanlar için uzun bir yolculuk olabilir.