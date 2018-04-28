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Elon Musk'a büyüş şok! Görevden alınıyor

Son zamanlarda Elon Musk'ın ismi gündemden düşmüyor, son olarak Tesla'nın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Musk'ın CEOluk görevinden alınabileceği iddia edildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:43
Elon Musk'a büyüş şok! Görevden alınıyor

OYLAMAYA SUNULACAK

Birkaç ay önce Elon Musk, Tesla'da 10 yıl boyunca CEO'luk görevini yürütmek için imza atmıştı. O zamandan bu yana şirket zor günler geçiriyor. Hissedarlar haziran ayında gerçekleşecek yıllık toplantıda, Elon Musk'ın CEO'luktan alınmasını oylamaya sunacak.

ERKEN AŞAMADA İYİYDİ

Electrek'in haberine göre 12 hisse sahibi, bu konuda öneride bulunmuş. Hisse sahiplerinden biri olan Jing Zhao, bu konuda gayet açık görünüyor. Kaynağın aktardıklarına göre Zhao, Başkan ve CEO'nun rolünü birleştirmenin Tesla'nın erken aşamasında faydalı olduğunu, şirketin olgunlaştığını iddia ediyor.

İSTİSNA OLMAMALI

Jing Zhao, uluslararası pazarda yönetim kurulunun bağımsız bir başkana sahip olduğunu, Amerika'da birçok büyük şirkette bu durumun uygulandığını söylüyor. Tesla'nın da bu konuda bir istisna olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmeyle birlikte bağımsız yönetim kurulu başkanına karşı çıkan bir bildiri de ortalıklarda dolaşıyor.

FABRİKADA KALIYOR

Fabrikada yatıp kalktığını ifade eden Elon Musk ise haziran ayında üretimin artacağını ve durumu toparlamaya başlayacağını açıklamıştı. Musk, haziranda haftalık 6000 adet Model 3 üretmeyi hedefliyor.

2019'A KADAR NE OLACAK?

Her şeye rağmen yatırımcıların sabrını yitirmeye başladığı bildiriliyor. Geçtiğimiz ay Tesla'nın hisseleri 304 dolardan 250 dolara civarına kadar geriledi. Şu anda 286 dolar civarında. Bir analist ise Tesla'nın hisse fiyatlarının 2019'a kadar 84 dolara kadar düşeceğini ileri sürdü.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:43
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