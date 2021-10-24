Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda hükümeti tarafından işletilen bir adli tıp laboratuvarı tarafından perşembe günü yapılan yeni bir açıklamaya göre, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresi ilk kez çözüldü.

Hollanda Adli Tıp Kurumu (NFI), Tesla’nın otopilotu hakkında hız, gaz pedalı konumları, direksiyon açısı ve kazalar ile ilgili birçok sayıda bilgiye ulaşıldığını ifade etti. Araştırmacılar, bulguların hükümetin kazaları belirlemesine yardımcı olmak için kullanılmasının planlandığını söyledi.

Uzmanlar, Tesla araçlarının kazalarla ilgili verileri şifrelediğini ve sakladığını zaten biliyordu, ancak hangi verilerin ne kadar olduğu hakkında bilinmiyordu. Bu nedenle de bir kaza analizi sunumunda “S, Y, X ve 3 modellerinden “tersine mühendislik” yöntemi sayesinde veri elde etmeyi başardıklarını açıkladılar.:

“Bu veriler, adli müfettişler ve trafik kazası analistleri için çok sayıda bilgi içerebilir ve ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazasının sonrasında cezai soruşturmaya yardımcı olabilir”

Ek olarak araştırmacılar eski Tesla araçlarından veri çıkarılmasının mümkün olduğunu ancak yeni modellerin şifrelendiğini belirtti. Tesla ise bu durumun sebebinin kendi IP’sini diğer üreticilerden korumak ve sürücü gizliliğini sağlamak için yaptığını belirtiyor. Şirket ayrıca gerektiğinde yetkililere bazı gizli verilerin verildiğini de ifade ediyor.

Kazalardaki gerçekler ortaya çıkarılacak

Buna rağmen araştırmacılar, çıkardıkları verilerin, şirketin sağladığından, özellikle sürücü destek sistemleri konusunda, çok daha detaylı olabileceğini belirtti. NFI müfettişi Frances Hoogendijk bu durumla ilgili şunları söyledi: “Tüm otomobil üreticilerinin hangi verileri sakladığını bilseydik mahkemelerde daha hedefe yönelik sonuçlar çıkarabilirdik. Çünkü bu durum, bir kazadan sonra gerçekleri bulmada önemli bir role sahip olacak.