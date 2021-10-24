  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü
Dünya

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresinin çözüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:35:00 -
Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda hükümeti tarafından işletilen bir adli tıp laboratuvarı tarafından perşembe günü yapılan yeni bir açıklamaya göre, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresi ilk kez çözüldü.

Hollanda Adli Tıp Kurumu (NFI), Tesla’nın otopilotu hakkında hız, gaz pedalı konumları, direksiyon açısı ve kazalar ile ilgili birçok sayıda bilgiye ulaşıldığını ifade etti. Araştırmacılar, bulguların hükümetin kazaları belirlemesine yardımcı olmak için kullanılmasının planlandığını söyledi.

Uzmanlar, Tesla araçlarının kazalarla ilgili verileri şifrelediğini ve sakladığını zaten biliyordu, ancak hangi verilerin ne kadar olduğu hakkında bilinmiyordu. Bu nedenle de bir kaza analizi sunumunda “S, Y, X ve 3 modellerinden “tersine mühendislik” yöntemi sayesinde veri elde etmeyi başardıklarını açıkladılar.:

“Bu veriler, adli müfettişler ve trafik kazası analistleri için çok sayıda bilgi içerebilir ve ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazasının sonrasında cezai soruşturmaya yardımcı olabilir”

Ek olarak araştırmacılar eski Tesla araçlarından veri çıkarılmasının mümkün olduğunu ancak yeni modellerin şifrelendiğini belirtti. Tesla ise bu durumun sebebinin kendi IP’sini diğer üreticilerden korumak ve sürücü gizliliğini sağlamak için yaptığını belirtiyor. Şirket ayrıca gerektiğinde yetkililere bazı gizli verilerin verildiğini de ifade ediyor.

Kazalardaki gerçekler ortaya çıkarılacak

Buna rağmen araştırmacılar, çıkardıkları verilerin, şirketin sağladığından, özellikle sürücü destek sistemleri konusunda, çok daha detaylı olabileceğini belirtti. NFI müfettişi Frances Hoogendijk bu durumla ilgili şunları söyledi: “Tüm otomobil üreticilerinin hangi verileri sakladığını bilseydik mahkemelerde daha hedefe yönelik sonuçlar çıkarabilirdik. Çünkü bu durum, bir kazadan sonra gerçekleri bulmada önemli bir role sahip olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..
Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir
Eğitim

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim kursu sertifikası indir? Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde bireylerin bilgi, bece..
Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak
Teknoloji

Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak

Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay