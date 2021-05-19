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Dünya Elon Musk'a büyük şok! Açıklama geldi
Dünya

Elon Musk'a büyük şok! Açıklama geldi

Son dönemde Bitcoin'e ilişkin çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Tesla'nın patronu Elon Musk, milyarderler sıralamasında bir sıra geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:39:00 -
Elon Musk'a büyük şok! Açıklama geldi

Tesla'nın patronu Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde bir sıra gerileyerek üçüncülüğe düştü. Tesla hisselerinin gerilemesiyle Musk'ın serveti ocak ayında gördüğü zirveden yüzde 24 düşüş gösterdi.

Son günlerdeki açıklamalarıyla Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareket yaratan milyarder iş insanı Elon Musk'ın serveti de aynı yönde gidiyor.

Pazartesi günü Musk, Tesla hisselerinin yüzde 2'yi aşan kayıp yaşamasının ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını LVMH'nin patronu Bernard Arnault'a kaptırdı.

Musk'ın serveti ocak ayındaki zirvesinden yüzde 24 gerileyerek 160,6 milyar dolara düştü.

2021'de Musk'ın serveti 9,1 milyar dolar azaldı. Bu rakam Bloomberg'in derlediği verilere göre ABD'li milyarderler arasında kaydedilen en büyük düşüş oldu.

49 yaşındaki Musk, geçen sene Tesla hisselerinin yüzde 750 artış kaydetmesiyle sıralamada ilk sıraya kadar çıkmıştı.

Çin'de ve Asya'nın diğer bölgelerinde satışların artmasıyla LVMH'nin patronu Bernard Arnault'nun serveti ise 47 milyar dolar artışla 161,2 milyar dolara yükseldi.

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