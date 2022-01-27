Elon Musk'a büyük şok! 4 Mart'ta kötü bir gelişme yaşanacak

Dünya'nın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2015'te uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı. Bilim insanlarının 4 tonluk bir uzay çöpü olarak nitelediği Falcon 9'un, Ay ile çarpışma yörüngesine girdiği belirtiliyor. Roketin mart ayının başında Ay'a çarpması bekleniyor.

Uzmanlar, uzayda savrularak yedi yıl geçiren bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışma rotasında olduğunu açıkladı. Falcon 9 adlı roket, Şubat 2015'te uzaya bir hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı.

Ancak, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) Derin Uzay İklim Gözlemevi'ni Lagrange noktasına (Ay’dan dört kat daha uzakta ve Güneş ile doğrudan aynı hizada olan yerçekimi nötr bir konum ) gönderildikten sonra görevinin ikinci aşamasını tamamlayamadı.

"Kaotik bir yörünge izliyor"

Meteorolog Eric Berger, Falcon 9’un bu aşamada, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığı ve aynı zamanda Dünya-Ay sisteminin çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun olduğunu belirtti.

Berger, "Yani Şubat 2015'ten bu yana biraz kaotik bir yörünge izliyor" dedi.

Bununla birlikte, uzay gözlemcileri, yaklaşık dört tonluk bir uzay çöpü olarak roketin birkaç hafta içinde yaklaşık 2,58 kilometre/saat hızla Ay ile çarpışma rotasına gireceği konusunda uyardı.

4 Mart önemli

Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9'un büyük olasılıkla 4 Mart'ta, Ay’ın ekvatoruna yakın bir konuma çarpacağını söyledi.

Gray, hali hazırda Falcon 9’un 5 Ocak’ta Ay’ın yörüngesine yaklaştığını ancak, 4 Mart'ta Dünya’nın uydusunda belirgin bir etki yaratacağını söyleyerek "Bu, bildiğim ilk kasıtsız uzay çöpünün Ay’a çarpması vakası" dedi.

Diğer taraftan, Güneş ışığının roket üzerindeki "itici" etkisi ve yörüngesini biraz değiştirebilecek "dönüş periyotlarının ölçülmesindeki belirsizlik" nedeniyle Falcon 9’un tam olarak vuracağı nokta belirsizliğini koruyor.

Gray, ayrıca bu çarpışmanın Dünya'dan muhtemelen çıplak gözle fark edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

“Çarpışma, Ay’ın Dünya’ya yakın bir konumunda olsa bile, Yeni Ay'dan birkaç gün sonra gözlemlenecek.”