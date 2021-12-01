Elon Musk yeni ürün tanıtımında Apple ile fena dalga geçti

Elon Musk, Tesla markasına gelir sağlamak için şimdiye kadar birçok değişik ürün satışa sundu. Bunlar arasında alev tabancası, termos, şemsiye ve şapka bulunuyordu. Tesla CEO’su Musk, son olarak Twitter’dan Cybertruck modelinin çizgilerine sahip olan Cyberwhistle isimli düdüğü paylaştı.

Bir süredir tedarik zinciri ile ilgili sorun yaşadıklarını belirten Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Cybertruck ile ilgili açıklama yaptı. 2021 yılında piyasaya sürüleceği tahmin edilen modelin çıkış tarihi 2022’ye ertelendi.

Kullanıcıların karşısına farklı aksesuarlar ile çıkan Tesla, bu kez de Cybertruck modelinden ilham alınan düdüğü satışa sundu. 50 dolar fiyat etiketi ile satılan düdük, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Tesla’nın web sitesinde termos, bardak, şemsiye, model araba ve şarj istasyonu görünümlü USB kablo orginizer gibi birçok ürün bulunuyor.

Apple’ın saçma bezi yerine bizim düdüğümüzü alın

Konu ile ilgili Tweet atan Musk, “Apple tarafından üretilen saçma beze para kaptırmak yerine bizim düdüğümüzü satın alın.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Musk, tıbbi sınıf paslanmaz çelikten yapılan düdüğün birinci sınıf koleksiyon ürünü olduğunun altını çizdi.

Sınırlı sayıda üretilen Cyberwhistle, satışa çıktıktan hemen sonra tükendi. Bazı bayiler, ürünü Ebay gibi satış sitelerinde 2.250 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.