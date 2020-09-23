Elon Musk yatırımcıyı ikna edemedi! Hisseleri çakıldı
ABD'nin California eyaletindeki Tesla fabrikasında geleneksel olarak düzenlenen Batarya Günü adı verilen etkinlikte Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketin planlarından bahsetti. Konuşma sonrası yatırımcılar memnun olmayınca şirket hisseleri yüzde 7 düştü.
Tesla'ya yatırım yapan kişilerin kendi Tesla marka arabalarının içinde katıldığı etkinlikte şirketin gelecekteki projeleri anlatıldı.
Tesla'nın kurucusu Elon Musk, etkinlikte Tesla'nın gelecek 3 yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini söyledi.
Tesla'nın büyük ihtimalle hiçbir zaman 35 bin doların altında bir araba üretmeyeceğini söyleyen Musk, bu açıklamasıyla da çark etmiş oldu.
Kendi bataryalarını ürettiklerini ve maliyeti düşürdüklerini söyleyen Musk, yeni modelin tamamen otomatik olacağını açıkladı.
Tesla etkinliğinde şakın geleceğe dair umut vaat eden yeniliklerin tanıtılamaması nedeniyle Tesla hisseleri sunumun ardından yüzde 7 düşüş yaşadı.