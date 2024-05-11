Elon Musk yalan mı söyledi? Neuralink çiplerini takan hastalar ölümle karşı karşıya iddiası kriz oluşturdu!

Elon Musk'ın Neuralink şirketi ilk insanlı denemelerine Ekim ayında başlamış ancak çip takıldıktan kısa bir süre sonra bazı hastaların sorun yaşadığı iddia edilmişti.

ELON MUSK YALAN MI SÖYLÜYOR?

CNN İnternational'ın haberine göre, Elon Musk'ın şirketine ait beyin çiplerinden takan Noland Arbaugh'un beyin bağlantılarını sağlayan bazı iplikçiklerin geri çekildiği ve çipin kullanımını etkileyerek gerilettiğini açıkladı.

DALIŞ SONRASI FELÇ KALAN DENEK AÇIKLADI

2016 yılında dalış kazasında felç kalan Arbaugh'un Neuralink'in Ocak ayında çip takıldığını belirtti.

Arbaugh'un beynine cerrahi operasyonla yerleştirilen, insanlı deneklerin beyin işlevleri ve hareket kabiliyetlerinin incelenmesinin test edildiğini ancak ilk olarak amacın, "insanlara yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etme yeteneği kazandırmak" olduğunu açıkladı.



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NÖROLOJİK HASTALIKLARI İYİLEŞTİRECEKTİ

Beyin- bilgisayar arayüzü olarak tasarlanan neuralink çiplerinin felçli, demans, ALS gibi hastalıkları tedavi etmek ve günlük ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmesi amaçlanmıştı. Ancak Neuralink'in yüksek vaadleri hastaları bu haberden sonra tedirgin etmeye başladı ve nörolojik rahatsızlıklara kesin çözüm olup olmayacağı ise tartışılmaya başlandı.