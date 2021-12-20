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Teknoloji Elon Musk Türkiye baskısına boyun eğmedi! Şantajcılar bakın kim çıktı
Teknoloji

Elon Musk Türkiye baskısına boyun eğmedi! Şantajcılar bakın kim çıktı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B dün uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Elon Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Elon Musk'a kimlerin şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:09:00 -
Elon Musk Türkiye baskısına boyun eğmedi! Şantajcılar bakın kim çıktı

Türkiye uzaya 8'inci uydusunu gönderdi. Yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B haberleşme uydusu, dün Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Uydunun fırlatılması sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.

"Baskılara boyun eğmediler"

Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de SpaceX firmasının Falkon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Şantajcı Ermeni lobisi

Türk SİHA'larının Türksat 5B ile birlikte Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki hareket kabiliyetini artıracak olması Amerika'daki Ermeni lobisinde tedirginlik oluşturdu.

Amerikan Ermeni Milli Komitesi'nin (ANCA) Twitter'dan "SpaceX'in bu pervasız fırlatması, Erdoğan'ın öldürücü insansız hava araçlarının atış menzilini Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu'da çarpıcı biçimde genişletecek" dedi.

Ermeni lobisinin bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği şantajcıların kim olduğunun sorusunun da cevabı oldu.

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