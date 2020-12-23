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Teknoloji Elon Musk Tesla'yı satmak istemiş! Dev şirket görüşmeyi bile kabul etmedi
Teknoloji

Elon Musk Tesla'yı satmak istemiş! Dev şirket görüşmeyi bile kabul etmedi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin kötü gittiği bir dönemde markasını Apple'a satmak istediğini, teknoloji devinin görüşmeyi bile kabul etmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:11:00 -
Elon Musk Tesla'yı satmak istemiş! Dev şirket görüşmeyi bile kabul etmedi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyordu. Son alınan bilgilere göre ise projenin tarihi belli oldu. ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi.

Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti ve Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüğünü hatta bunun için şirkete haber gönderdiğinin altını çizdi.

Musk’ın iddiasına göre, Apple’ın en yetkili ismi olan CEO Tim Cook, Musk’ın görüşme teklifini reddetti.

Musk’ın iddiaları hakkında Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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