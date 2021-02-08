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Dünya Elon Musk tedirgin eden açıklamayı yaptı: İnsanlar üzerinden deneme yapacağız
Dünya

Elon Musk tedirgin eden açıklamayı yaptı: İnsanlar üzerinden deneme yapacağız

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyayı tedirgin eden çip projesini insanlar üzerinde deneyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:31:00 -
Elon Musk tedirgin eden açıklamayı yaptı: İnsanlar üzerinden deneme yapacağız

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink çipinin insanlı deneylerine en geç bu yıl başlayabileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, "Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu proje teorik olarak kimileri için 'heyecan verici' görünse de, öncelikle insan beynine yapılacak müdahalenin risk taşımadığından emin olmak gerekecek. Şu ana kadar Neuralink'in domuz ve maymunlar üzerinde test edildiği ve umut verici sonuçlar alındığı ifade edildi.

Elon Musk yakın zamanda bir maymunun sadece düşünce ile bilgisayar oyunu oynadığını ileri sürmüştü.

Neuralink hangi alanlarda kullanılacak?

Neuralink tarafından geliştirilen bu implant sayesinden özellikle engelli, Alzheimer ve Parkinson hastalarının hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Elon Musk daha önce yaptı bir tanıtımda, beyin implantının, hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini duyurmuştu.

Neuralink nasıl çalışıyor?

İnsanlığın geleceğini yapay zeka ile insan beyninin birleştiği bir gelecekte gören Musk, saç telinden daha ince sicimlere bağlı elektrotlar ile beynin sinyallerini çözme girişimi olarak adlandırılan "Neuralink" projesi ile yakın gelecekte konuşmaya bile gerek kalmayacağını iddia ediyor.

Neuralink, ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi amaçlıyor. İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nöronları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Kaynak: Euronews

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