Elon Musk şaka yaptı! Piyasa altüst oldu: Dogecoin...

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın, ülkenin popüler sohbet programı 'Saturday Night Live'de (SNL) yaptığı açıklamaların ardından, popüler kripto para birimi Dogecoin'in değerinde ciddi bir düşüş gerçekleşti.

Attığı tweetlerle Dogecoin’in değer kazanmasında önemli rol oynayan Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, SNL’nin skeçlerinden birinde kripto para için ‘üçkağıt’ ifadesini kullandı.

Diken'in aktardığı habere göre, “Dogecoin nedir” sorusunu önce “Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç” diye yanıtlayan Musk, “Yani üçkağıt mı?” sorusuna ise gülerek “Evet üçkağıt” yanıtını verdi.

​Bunun üzerine Dogecoin’in değeri hızla çakıldı. Kripto para birimi, program öncesi 0.65 dolar civarındayken yüzde 28 değer kaybederek 0.47 dalara kadar düştü.

Programa katılan Maye Musk da oğluna Dogecoin üzerinden takıldı. Anneler Günü hediyesi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Maye Musk, “Umarım Dogecoin değildir” dedi. Oğlu ise “Evet, öyle” diye yanıtladı.

Musk, programın açılışında ise SNL’yi sunan ilk Asperger sendromlu kişi olduğunu söyleyerek stüdyodakilerden alkış aldı.