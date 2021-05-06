Elon Musk Mars'a bir adım daha yaklaştı

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Mars uçuşlarında kullanmayı hedeflediği Starship gemisi başarısız geçen çok sayıda deneme sonrasında kalkışın ardından ilk defa patlamadan iniş yaptı.

Daha önceki denemelerde Starship birçok kez şiddetli bir şekilde patladı.

Patlamadan ilk iniş

Tesla kurucusu Elon Musk'ın SpaceX şirketi ise Çarşamba gecesi Starship roketini ilk defa patlamadan yeryüzüne indirmeyi başardı.

Önceki prototipler ya iniş yapamayarak düşmüş ve patlamış, ya da inişten kısa süre sonra infilak etmişti.

ABD'nin Texas eyaletinde Türkiye saatiyle 01.30'da kalkış yapan SN15 kodlu prototip ise ilk defa başarılı bir iniş yaptı.

Yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıkan Starship, fırlatıldıktan altı dakika sonra yere indi.

Starship'in Mars yolculuğu için kullanılması planlıyor.

SpaceX, Starship'lerin 2024'te insanları aya taşıması için NASA'dan geçen ay 3 milyar dolarlık bir ihale aldı.

Elon Musk her yıl 100 Starship gemisi üreterek insanların Güneş Sistemi'ni kolonileştirmesinin önünü açmayı hedefliyor.

2020'lerin ortasında Mars'a ilk insanlı uçuşu yapmak isteyen Musk, insanlığın 2050'den sonra Kızıl Gezegen'de kendine yeten bir koloni oluşturabileceğini düşünüyor.