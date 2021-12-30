Elon Musk Mars için tarih verdi

Elon Musk, SpaceX'in en kötü senaryoda, 10 yıl içinde Starship roketiyle insanları Mars'a indireceğini söyledi. Salı günleri yayımlanan Lex Fridman Podcast'inin bir bölümünde Fridman, Musk'a SpaceX'in insanları Kızıl Gezegene ne zaman indireceğini düşündüğünü sordu.

Musk, soruyu "En iyi durum yaklaşık beş yıl, en kötü durum 10 yıl." sözleriyle yanıtladı.

Musk, Fridman'a belirleyici faktörlerin "aracın mühendisliğini" içerdiğini söylerken "Starship'in şimdiye kadar yapılmış en karmaşık ve gelişmiş roket olduğunu" da sözlerine ekledi.

Musk, podcast'te Fridman'a "Starship'in temel optimizasyonu, yörüngeye ton başına maliyeti ve nihayetinde Mars'ın yüzeyine ton başına maliyeti en aza indiriyor" dedi. Öte yandan Musk, şu anda kimsenin bir trilyon dolara Mars'a uçamayacağını da söyledi.