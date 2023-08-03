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Dünya Elon Musk ile ünlü haber ajansı arasında kriz!
Dünya

Elon Musk ile ünlü haber ajansı arasında kriz!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 16:28:00 -
Elon Musk ile ünlü haber ajansı arasında kriz!

Elon Musk, haber ajansı AFP'nin X'e "haber telifi" için açtığı davaya sert tepki gösterdi.

Elon Musk, haber ajansı AFP'nin X'e "haber telifi" için açtığı davaya sert tepki gösterdi.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) ile dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasında telif krizi yaşanıyor. AFP, Elon Musk’ın önceden Twitter olarak tanınan sosyal medya platformu X’e, haber içeriğinin dağıtımı için ödeme konusunda görüşmeyi reddettiği gerekçesiyle Paris’te dava açtığını açıkladı.

Fransa, 2019’da yürürlüğe koyduğu telif hakkı kuralı kapsamında büyük çevrimiçi platformların haberler için telif talep eden yayıncılarla görüşmelere başlamalarını zorunlu kılıyor. AFP, X platformunun telif hakları konusunda görüşme yapmayı açıkça reddetmesinden rahatsız olduğunu bildirdi.

Elon Musk ise X üzerinden paylaştığı mesajda AFP’nin hamlesini sert sözlerle eleştirdi. Musk, “Bu çok tuhaf. Reklam geliri elde ettikleri ve bizim para kazanmadığımız sitelerine trafik sağlamak için onlara ödeme yapmamızı mı istiyorlar?” dedi.

2021 yılında Fransa’nın rekabet kurumu, haber yayıncılarıyla görüşme kurallarına uymadığı için Google’a 500 milyon euro para cezası vermişti. Google, daha sonra AFP ve birkaç diğer önde gelen Fransız haber kuruluşu ile anlaşma yoluna gitmişti. Facebook da bazı Fransız yayıncılarıyla anlaşmalar imzalamıştı.
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