  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elon Musk ile Twitter arasında 43 milyar dolarlık pazarlık!
Ekonomi

Elon Musk ile Twitter arasında 43 milyar dolarlık pazarlık!

ABD medyasında, Twitter yönetimi ile Elon Musk arasındaki görüşmelerin bugün bir anlaşmayla sonuçlandırılabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 15:42:00 -
Elon Musk ile Twitter arasında 43 milyar dolarlık pazarlık!

ABD medyasında, Twitter yönetimi ile Elon Musk arasındaki görüşmelerin bugün bir anlaşmayla sonuçlandırılabileceğini iddia etti.

Sosyal medya şirketi Twitter'in yönetimi, Şirket'i satın almak isteyen Elon Musk ile masaya oturdu.

CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Twitter yönetimi ile Elon Musk arasında bugün içinde bir anlaşmaya varılması olasılığı yüksek.

Kaynaklar, Twitter yönetiminin Elon Musk'ın daha önceki açıklamasında ifade ettiği "en iyi ve nihai teklif" olan hisse başına 54,20 doları kabul etmeye hazır olduğunu da öne sürdüler.

Twitter yönetiminin 43 milyar doları bulacak anlaşmanın kabul edilmesini hissedarlara tavsiye etme kararını bugün açıklaması beklenmekle birlikte, son dakikada müzakerelerin çökebileceği de ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay