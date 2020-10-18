Elon Musk, dünyanın üzerine uydu yığıyor! 60 tane daha gönderdi

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platforma konduğu belirtildi.

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Uydu iletişiminin yeni ufku: "Takım uydular"

İletişim uyduları, geçmişte kapsama alanlarının sabit olabilmesi için yörüngedeki hareket hızının Dünya'nın dönüş hızına eşit olduğu, yeryüzünden 35 bin 786 kilometre yükseklikteki Yer Sabit Yörünge'ye fırlatılıyordu. Yeni nesil uydular ise bağlantı hızını ve sinyal kalitesini artırabilmek için daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor.

Alçak Yörünge'de hareket hızı Dünya'nın dönüş hızından daha yüksek olduğu için tek bir uydu belirli bir bölgeye sürekli kapsama sağlayamıyor. Bu yüzden SpaceX gibi uydu iletişimine yatırım yapan şirketler, Alçak Yörünge'de iletişim sinyallerini sürekli hale getirebilmek için "takım uydu" adı verilen uydu ağlarına ihtiyaç duyuyor.

İletişim amaçlı bu uydu ağları, şirketler arasında şimdiden bir uzay yarışı başlatmış durumda. SpaceX'in yanı sıra Amazon ve OneWeb gibi şirketler de Alçak Yörünge'de internet uydu ağları kurmak üzere çalışmalar yürütüyor.