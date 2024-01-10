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Aktüel Elon Musk depremi! Yine çok büyük oynuyor: uzay teknolojisi şimdi kapımızda! Lider olmak istiyor! İşte mesaj
Aktüel

Elon Musk depremi! Yine çok büyük oynuyor: uzay teknolojisi şimdi kapımızda! Lider olmak istiyor! İşte mesaj

Yeniakit Publisher
2024-01-10 22:41:00 - 2024-01-10 23:16:43
Elon Musk depremi! Yine çok büyük oynuyor: uzay teknolojisi şimdi kapımızda! Lider olmak istiyor! İşte mesaj

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk sözleri ile gündemde kalmayı başarırken Mars’a yolculuk projesine ilişkin çılgın hayallerini genişletmeye devam ediyor bilgisi geldi! İşte o şaşırtıcı mesajları

Günümüzde uzay keşfi, özellikle de Mars'a yolculuk, sadece bilim kurgu filmlerinin konusu olmaktan çıktı. SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın liderliğindeki bu girişim, kısa süre önce yayınladığı bir video ile 2017'deki şirket içi bir toplantıda yapılan açıklamaları paylaştı. Bu toplantı, SpaceX'in gelecekteki büyük hedeflerine ve planlarına dair önemli bilgiler içeriyordu.

SpaceX, Starlink uydu internet projesiyle düşük Yörüngeye (LEO) binlerce uydu fırlatarak uzay teknolojisinde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu projenin, şirketin uzun vadeli planlarında merkezi bir rol oynadığı açık. SpaceX liderleri, Starlink'in yıllık onlarca milyar dolarlık gelir potansiyeliyle Mars kolonisi kurma hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyor. Ayrıca, Starship roketi, Dünya'dan Mars'a doğrudan insan ve yüksek hacimli kargo taşıyabilen tek roket olma yolunda ilerliyor. Elon Musk'ın insanlığın medeniyet yolculuğunda Mars'ta bir koloni kurma arzusu, bu projelerin temel motivasyonu olarak öne çıkıyor.

Elon Musk yine çok büyük oynuyor!

2017'deki bu toplantının dikkat çekici bir yönü, o yıl içinde planlanan ve gerçekleştirilen görevlerin hacmiydi. Ekim 2017'de çekilen bu video, Falcon 9'un o yıl içinde 17 görev planladığını ve gerçekleştirdiğini gösteriyor. O dönemde Musk, SpaceX'in 2019'da yılda 52 rokete kadar fırlatma yapabileceği konusunda ekibini uyarıyor. Gerçekten de, SpaceX 2019'da 13 görev gerçekleştirdi ve takip eden yıl bu sayıyı 26'ya çıkararak Falcon 9'un o zamana kadarki en yüksek fırlatma sayısına ulaştı.

Musk ve SpaceX'in başkanı ve operasyon şefi Gwynne Shotwell, o toplantıda çalışanlara, Starlink ile birlikte 30 milyar dolarlık bir işletme kurabileceklerini ve bu sayede Mars kolonisini tamamen finanse edebileceklerini açıkladılar. Bu, hem uzay keşfi hem de insanlığın geleceği için büyük bir adım anlamına geliyor. SpaceX'in bu hedeflere ulaşma yolunda attığı her adım, sadece teknoloji ve mühendislik alanında değil, aynı zamanda insanlık tarihinin geleceğinde de önemli bir rol oynuyor.

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