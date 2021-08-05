Elon Musk bu duruma fena bozuldu

Elektrikli araç üretimi denildiğinde akla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Elon Musk’ın CEO görevini üstlendiği ve ülkedeki elektrikli araç pazarında %74’lük bir pazar payına sahip olan Tesla Motors ABD'de faaliyet gösteriyor.

Bugün (Perşembe) elektrikli araçların geleceğine yönelik bir zirve gerçekleştirilmekte. Zirveye Chrysler’ı bünyesinde barındıran Stellantis, Ford ve General Motors gibi şirketler katılıyor. Elektrikli otomobil pazarında pastadaki en büyük dilime sahip olan Tesla’nın ise zirveye davet edilmediği ortaya çıktı.

Elon Musk, davet edilmediklerini Twitter’da duyurdu

Tesla CEO’su Elon Musk, bu durumu Perşembe günü (bugün) attığı bir tweet ile duyurdu. Gazeteciler konuyla alakalı bilgi almak için bir Beyaz Saray sözcüsüne ulaşmaya çalışsa da çabaları boşa çıktı. Otomobil üreticileri, elektrikli otomobil pazarında Tesla’nın sahip olduğu payı tırtıklamaya başlamış olsalar da pazarda söz sahibi olan şirket hâlâ Tesla. Bu denli öncü bir şirketin, Beyaz Saray tarafından düzenlenen bir zirveye davet edilmemesi hayret verici bir durum.

Biden’ın elektrikli otomobillere yönelik altyapı planları arasında birinci sırada şarj istasyonlarının sayısını artırmak bulunuyor. Ford ve General Motors gibi şirketler de şarj istasyonu altyapısı konusunda Tesla’ya yetişmek için var güçleriyle çalışıyorlar zira Tesla, sektöre çok daha önce giriş yaptığı için ABD ve dünya genelinde birçok istasyon kurmuş durumda. Şubat ayı itibarıyla ABD’de bulunan yaklaşık 100,000 istasyonun 25,000’i Tesla’ya ait.

Biden’ın, Çarşamba günü duyurulan zirveye dair Türkiye saatiyle bugün saat 22.00 civarında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Biden, bu sabah yaptığı bir açıklamasında, 2030 yılı itibarıyla satılan yeni araçların %50’sinin sıfır emisyonlu olmasını sağlayacak bir kararnameye imza atacağını açıkladı. ABD Başkanı, “Otomotiv endüstrisinin geleceği, Amerika’da üretilen elektrikli otomobillerdir.” şeklinde bir tweet de attı.