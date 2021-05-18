Elon Musk Bitcoin’in belalısı oldu! Bir indirip, bir çıkarıyor

ABD’li elektrikli oto devi Tesla’nın patronu Elon Musk ilk önce Bitcoin’e harcanan enerjiyi “çılgınlık” olarak nitelendirip artık Bitcoin’le Tesla satmayacağını duyurmuştu. Tabii bu gelişmeyle Bitcoin öncülüğünde kripto paralar büyük bir darbe yemişti.

Şimdi de Musk Twitter’dan yaptığı açıklamada Tesla’nın elindeki Bitcoin’lerden satış yapabileceği imasında bulununca Bitcoin yine çakıldı. Yüzde 9 değer kaybeden Bitcoin, Musk’ın yeni bir tweet daha atarak, “Tesla Bitcoin satmadı” demesinin ardından ise biraz yükseldi.

Twitter’da 54 milyon takipçisi olan Musk’ın kripto paralarla ilgili her kararı bu piyasayı derinden etkiliyor. Bitcoin’den “soğuduğu” yorumu yapılan Musk’ın yeni favorisi ise yola parodi olarak çıkan bir başka kripto para olan Dogecoin...

Musk’ın son açıklamaları Bitcoin’i önce 42 bin dolara indirdi, sonra 45 bin dolara taşıdı. Bitcoin’in yanı sıra kripto paralar Ether ve Dogecoin’de de düşüş yaşandı. Reuters’a konuşan Markets.com piyasa analisti Neil Wilson, “Bitcoin hakkında yeni bir şey söyleyemem. Oynak, çok spekülatif, kolaylıkla maniple edilebiliyor; bir balon” yorumu yaptı.

Balina’ya yanıt!

Tesla şubatta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuş, ancak nisan sonunda ‘likiditesini kanıtlamak için’ bunun yüzde 10’unu sattığını duyurmuştu. Musk’ın yatırımının ardından 55 bin dolara kadar çıkan Bitcoin şimdi bir iniyor, bir çıkıyor.

Son olarak kripto para bağlantılı @CryptoWhale (Kriptobalina) adlı bir Twitter hesabından, “Bitcoin’ciler bir sonraki çeyrekte Tesla’nın geri kalan Bitcoin’leri de elden çıkardığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk’ın karşılaştığı nefreti düşününce, kendisini suçlayamam” yazılınca Elon Musk buna, “Kesinlikle” cevabını verdi.

Tabii Musk’ın ifadesi satışla mı, yoksa kendisine yönelik eleştirilerle mi ilgili anlaşılamayınca Bitcoin düşüşe geçti. Musk daha sonra attığı tweet’te buna açıklık getirse de, çevresel endişelerle Bitcoin’le Tesla satmama kararından beri Bitcoin yüzde 25’e yakın değer kaybetti.