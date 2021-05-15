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Ekonomi Elon Musk Bitcoin'i düşürüp Dogecoin'i yükseltti
Ekonomi

Elon Musk Bitcoin'i düşürüp Dogecoin'i yükseltti

Dünya kripto para piyasasını uzun bir süredir attığı tweet’ler ve demeçleri ile şekillendiren Tesla CEO’su Elon Musk, açıklamalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 08:38:00 -
Elon Musk Bitcoin'i düşürüp Dogecoin'i yükseltti

Önce araç satışını Bitcoin ile yapacağını açıklayan ancak sonrasında vazgeçen Tesla CEO’su yaşanan gelişmeler ile birlikte kripto para piyasasını ciddi ölçüde etkilemiş ve son olarak Bitcoin’in yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanmasına sebep olmuştu. Dün ise Bitcoin yeni bir Elon Musk depremi ile güne başladı. 11 Mayıs tarihinde Twitter’dan “Tesla’nın ‘Doge’ ile satış yapmasını ister misiniz?” anketini yayınlayan ve bu ankete yüzde 78.2 oranında evet cevabını alan Musk, dün attığı 2 tweette Doge coin ile işbirliği içerisinde olduğu vurgusunu yaptı.

‘Kriptoya inanıyorum’

Attığı ilk tweet’te Bitcoin ile ödeme almayacak olmasına karşın kriptoya inandığı vurgusunu yapan Elon Musk, “Açık olmak gerekirse, kriptoya kesinlikle inanıyorum. Ancak fosil yakıt kullanımında, özellikle de kömürde büyük bir artışa yol açmamalı” ifadesini kullandı. Bir önceki gün de “Karbon vergisi uygulamanın tam zamanı” şeklinde tweet atan Musk’ın bu konuda ciddi adımların öncüsü olmayı amaçladığı konuşuluyor.

“Dogecoın ile çalışıyoruz”

Bütün bunlarla birlikte Musk, Twitter hesabından işlem verimliliğini arttırmak için Dogecoin geliştiricileriyle çalıştığını açıkladı. “Sistem işlem verimliliğini artırmak için Doge devs ile birlikte çalışıyoruz. Potansiyel olarak umut verici” ifadesini kullanan Tesla CEO’sunun attığı tweetin ardından Dogecoin fiyatında hızlı bir yükseliş yaşandı. Söz konusu tweet öncesinde 0.42 dolar seviyesinde bulunan Dogecoin bu sabah 0.56 dolara yükseldi. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kazandı.

Kripto devi Binance’e ABD’de soruşturma

Dünyanın gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açtı. Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

(Hürriyet)

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