  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk beklenen tarihi duyurdu
Dünya

Elon Musk beklenen tarihi duyurdu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, Almanya'da açılacak olan fabrikasında ilk üretim ve teslimat tarihini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 15:32:00 -
Elon Musk beklenen tarihi duyurdu

Elon Musk, Tesla'nın Berlin'de açılacak fabrikasında üretim ve ilk teslimat tarihlerini açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasının kapılarını açtı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Gigafactory' için bir gün süren festival düzenlendi.

'Giga Party' olarak lanse edilen etkinliğe katılan şirketin CEO'su Elon Musk, "Birkaç ay içinde üretime başlamayı planlıyoruz. İlk araçlarımızı aralık ayında teslim edebileceğiz" dedi.

9 bin kişilik etkinliğe katılanlara fabrikayı gezme şansı da verildi.

Elon Musk, muhtemelen kasım ya da aralık ayında üretime başlamayı planladıklarını belirterek, "Umuyorum ki ilk araçlarımızı aralık ayında teslim edebileceğiz. Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak" dedi.

Fabrikanın tam kapasite çalıştığı takdirde yılda 500 bin elektrikli otomobil üreteceği kaydedilirken, bu sayının Almanya genelinde 2020'de üretilen tüm elektrikli araç sayısının yaklaşık 2 katına denk geldiği belirtildi.

5 milyar euroluk batarya tesisi

Gigafactory'nin yanında 5 milyar euroluk yatırımla bir de batarya üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Öte yandan çevre aktivistleri, söz konusu fabrikaya ağaç katliamına yol açtığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ayrıca Tesla'nın 'Model Y' modelinin üretileceği fabrika için Çevre Bakanlığı'ndan onay bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...
Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başına getirilen teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili şaşkına çeviren iddialar ortaya çıktı..
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den ‘Namaz düşmanları’na tepki: Kefere ile cihad ediyorlarmış gibi…
Gündem

İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den ‘Namaz düşmanları’na tepki: Kefere ile cihad ediyorlarmış gibi…

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker, “Kur’an’da namaz yoktur” konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kefere ile cihad ediyorlarmı..
Karadağlı: Festivaller hükümete karşı şov yapma yerine dönüşmüş!
Gündem

Karadağlı: Festivaller hükümete karşı şov yapma yerine dönüşmüş!

Ödül gecesinin ardından Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede festivallerin politik maksatla düzenlendiğini öğrenen Tamer Karada..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay