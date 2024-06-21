Elon Musk: Amerikalılar işten kaçıyor diyerek adeta isyan etti! Potansiyel olarak inanılmaz tespit: Övgü geldi!

Tesla'nın patronu Elon Musk, Çinli işçileri övdü ve Amerikalıların onların aksine "işe gitmekten tamamen kaçınmaya" çalıştığını söyledi.

Dünyanın en zengin kişisi olan girişimci, söz konusu yorumlarını bir çevrimiçi röportaj sırasında hangi elektrikli araç girişiminin kendisini en çok etkilediği sorulduğunda yaptı.

İlk olarak Volkswagen'ın sektörde gerçekleştirdiği atılımdan övgüyle bahseden Musk, ardından Tesla'nın rekabetinin çoğunun şirketin yeni bir fabrika kurduğu Çin'den geleceğini söyledi.

FT Live etkinliğinde konuşan Musk, "Tesla dışında en fazla ilerleme kaydeden şirket Volkswagen; bir girişim değil fakat elektrikli araçlar bakımından bazı yönlerden bir girişim olarak görülebilir, bu nedenle elektrikli araç cephesinde en büyük ilerlemeyi Volkswagen kaydediyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan rekabeti öven Musk sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin dünyanın en büyük araba pazarı ve Tesla'nın Şanghay'da bir fabrikası var.

Çin'den çok güçlü şirketler çıkacağını düşünüyorum, Çin'de üretime şiddetle inanan çok sayıda çalışkan ve süper yetenekli insan var.

Sadece gece yarısına kadar çalışmakla kalmayacaklar, gecelerini gündüze katacaklar, fabrikadan bile çıkmayacaklar diyebilirim. Oysa Amerika'da insanlar işe gitmekten tamamen kaçınmaya çalışıyor."

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Musk, Amerikalı rakipleri Lucid veya Rivian'dan bahsetmedi.

Öte yandan Volkswagen, 2021'de Avrupa'da en fazla elektrikli araç satan şirket oldu ve Avrupa ve ABD'de 2022 için elektrikli arabalarının tamamını sattı.

Geçen hafta şirket sadece Batı Avrupa'da 300 bin sipariş geride olduklarını söylemişti.