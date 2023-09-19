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Sosyal Medya Elon Musk açıkladı: twitter, ücretli hale geliyor!
Sosyal Medya

Elon Musk açıkladı: twitter, ücretli hale geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 11:22:00 -
Elon Musk açıkladı: twitter, ücretli hale geliyor!

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

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