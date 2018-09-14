Elmayı bırak yerliye bak

Nevzat Orbay Tüketicilerin ‘marka’ merakını adeta suiistimal eden Apple, önceki gün tezgahlardaki mevcut ürünlerinin fiyatını artırdı. Apple, yeni iPhone’ların tanıtımının ardından Türkiye’de satılmakta olan modellerinin fiyatlarına zam yaptı. İthal ürünler daha yurda girmeden, tezgahlardaki iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods’a kadar pek çok ürününün fiyatına şok zam yapıldı.

YERLİLER İTHAL ÜRÜNLERLE YARIŞIYOR

Vestel, Venus ile dünya standartlarındaki mobil teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla Türk tüketicisiyle buluşturmayı hedefliyor. Manisa’daki Vestel City’de Türk mühendislerce geliştirilen, yerli tasarım ve üretim eseri akıllı cep telefonu Venus’ün yeni modeli olan Venus V6 bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı.

Vestel’in Avrupa’da kendi teknolojisi ve özgün tasarımıyla akıllı cep telefonu üretme kapasitesine sahip çok az firmadan biri olduğunu belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Hem yerli üretim sayesinde yabancı markalı cep telefonu ithalatını azaltarak cari açığın küçülmesine katkıda bulunacağız hem de akıllı cep telefonu ihracatıyla birlikte ülkenin ihracat kapasitesini artırma yönünde önemli bir adım atacağız. Üç yıl içinde Türkiye perakende pazarında yıllık 2 milyon adet, ihracatta ise 1 milyon adet satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

GM, 33 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. General Mobile son olarak yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sundu. Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bıraktı.

SAMSUN’DAKİ FABRİKADA AKILLI TELEFON ÜRETECEK

Türkiye’nin yerli teknoloji firması reeder da 8 milyon TL yatırımla kurduğu Samsun’daki fabrikasında telefon üretimine başladı. Fabrikada yılda 600 bin teknolojik cihaz üretilecek.

reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, “Fabrikamızda uzun vadede yapay zeka destekli teknoloji ürünleriyle giyilebilir teknoloji ürünleri (akıllı saat gibi) üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Samsun’daki fabrika ilk etapta tuşlu telefon modeli F1’in üretileceğini belirten Saral, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi planlanan, ilk yerli akıllı telefon modeli P13’ü de Samsun’daki fabrikada üretileceğinin altını çizdi.